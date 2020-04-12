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Çobanın koyun ve kuzusu için gösterdiği fedakarlığa polisten destek

Van'ın Gürpınar ilçesinde sokağa çıkma yasağı nedeniyle uygulama yapan polis ekipleri, yaylada doğum yapan koyun ve dünyaya gelen kuzusunu yağmurdan korumak için ağıla götürmeye çalışan çobanın geçmesine izin vererek cezai işlem uygulamadı.

12.04.2020 11:24 | Son Güncelleme: 12.04.2020 11:43
Çobanın koyun ve kuzusu için gösterdiği fedakarlığa polisten destek
Van 'ın Gürpınar ilçesinde sokağa çıkma yasağı nedeniyle uygulama yapan polis ekipleri, yaylada doğum yapan koyun ve dünyaya gelen kuzusunu yağmurdan korumak için ağıla götürmeye çalışan çobanın geçmesine izin vererek cezai işlem uygulamadı.
İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulandığı büyükşehirler arasında yer alan Van'da cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.
Kent genelinde yol kontrolleri gerçekleştiren polis ve jandarma ekipleri, yasağa uymayanlar hakkında cezai işlem uyguladı.
Gürpınar ilçesinde sürülerini otlatmak için yaylaya çıkan Sinan Barak, sağanak başladığı sırada koyunlarından birinin doğum yaptığını fark etti.
Kuzu ve annesini yağmurdan korumak için ilçedeki ağıla taşımaya karar veren Barak, motosikletinin kasasına koyduğu kuzu ve koyununu 50 kilometre uzaklıktaki ağıla götürmek için yola çıktı.
Kent girişinde uygulama yapan polis ekiplerinin yol kontrolüne takılan Barak, durumu izah ederek ağıla gitmek için izin istedi. Çobanın fedakarlığına kayıtsız kalmayan polis ekipleri, koyunu ve yavrusunu ağıla götürerek tekrar yaylaya dönmesine izin verdi.
Polislerin izin vermesiyle büyük mutluluk yaşayan Barak'ın koyunlarını ağıla götürmek için verdiği mücadele güzel görüntüler oluşturdu.
Sinan Barak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yaylada koyunları otlattığım sırada aniden yağmur bastırdı ve o sırada koyunlardan biri de doğum yaptı." dedi.
Kuzu ve annesini yağmurdan korumak için büyük çaba sarf ettiğini anlatan Barak, şunları kaydetti:
"Kuzu ve annesi ıslanmasın diye ağıla götürmek zorundaydım. Bu nedenle motosikletimin kasasına bırakarak yola çıktım. Sokağa çıkma yasağının olduğunu biliyordum ama kuzu ve koyunum için mecburdum. Şehrin girişindeki uygulama noktasında durumu anlatarak polislerden izin aldım. Sağ olsunlar izin verdiler. Allah razı olsun."

Kaynak: AA

Etiketler: Gürpınar, Polis, Van, Güncel
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