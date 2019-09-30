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Çobanlar'da trafik kazası: 4 yaralı

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

30.09.2019 09:56Çobanlar'da trafik kazası: 4 yaralı
Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Sülümenli-Çobanlar yolu istikametinde bulunan bir kum ocağı yakınında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sülümenli-Çobanlar yolu istikametinde seyreden F.Y. yönetimindeki 03 UY 366 plakalı araç ile K.E. yönetimindeki hurdaya ayrılmış durumda görülen 03 TU 621 sahte plakalı araç çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında araç sürücülerinin yanı sıra H.Y. ve B.B.G. isimli yolcular yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Servis ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler 4 yaralıya müdahale etti.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Sülümenli, Çobanlar, Afyon, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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