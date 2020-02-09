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Çobanlar hem kış şartları hem de arazi şartları ile mücadele ediyor

Kış mevsiminin ağırlığını daha çok hissettirdiği kırsal kesimlerde çobanlar, hem kış şartları hem de arazi şartları ile mücadele ediyor.

09.02.2020 11:13 | Son Güncelleme: 09.02.2020 11:13Çobanlar hem kış şartları hem de arazi şartları ile mücadele ediyor
Kış mevsiminin ağırlığını daha çok hissettirdiği kırsal kesimlerde çobanlar, hem kış şartları hem de arazi şartları ile mücadele ediyor.

'nin ilçesine bağlı mahallesinde yaşayan ve 30 yıldır Sultan Sazlığı havzasında çobanlık yapan 64 yaşındaki Nail Çobanoğlu, "Kış mevsimi olduğu için arazide koyunların otlayabileceği ot yok. Yaz mevsiminde yaptığımız gibi koyunları araziye bırakamıyoruz. Koyunların da beslenmesi ve vitamin alabilmeleri için onları yonca ve yem ile beslemeye çalışıyoruz" dedi. Kış mevsiminde hayvanları besleme konusunda çok zorlandıklarının altını çizen Çobanoğlu, "Ahırlarımız küçük ve dar olduğu için koyunları ahırda besleyemiyoruz. Sultan Sazlığı sit alanı olduğu için büyük ahırlar da yapamıyoruz. Bu nedenle koyunların hepsini dışarı çıkarıp o şekilde beslememiz gerekiyor" diye konuştu.

14 yaşında olan ve hafta sonları ailesine yardım eden Dilaver Çobanoğlu ise, "Hafta sonları koyunları otlatmaya götürüyorum. Bakımlarını yapıyorum ve bu şekilde aileme yardımcı olmaya çalışıyorum" dedi. - KAYSERİ

Sindelhöyük, Kayseri, Develi, Güncel

Kaynak: İHA

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