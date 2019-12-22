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Çobanlar ve tandır pişiren kadınlar AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Muş'ta tandırda ekmek pişiren kadınlar ile çobanlar, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, beğendikleri fotoğrafları seçti.

22.12.2019 12:20 | Son Güncelleme: 22.12.2019 12:52 Çobanlar ve tandır pişiren kadınlar AA'nın
'ta tandırda ekmek pişiren kadınlar ile çobanlar, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, beğendikleri fotoğrafları seçti.
ilçesine bağlı Umurca köyünde yaşayan ve tandırda ekmek pişirirken oylamaya katılan kadınlardan Feride Erkut, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "", "yaşam" ve "" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi. Erkut, haber kategorisinde Sergen Sezgin'in "Tasavvuf rüzgarı", spor kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Yüzen bebekler" ve " Şahika Ercüment dünya rekoru" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.
Hasköy'ün Eşmepınar köyünde oylamaya katılan çobanlardan Kenan Batman da haberde Hakan Burak Altınöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına", yaşamda Ozan Efeoğlu'nun "Su kuyusuna düşen kirpi yavrusu", sporda Şebnem Coşkun'un "Şahika Ercüment dünya rekoru" fotoğraflarını oyladı.

Hasköy, Muş, Güncel

Kaynak: AA

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