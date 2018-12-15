Çobanların Av Tüfeğiyle Kendilerini Yaraladığı İddia Edildi

Manisa
'nın Selendi
ilçesinde kuzen olan iki çobanın, oynadıkları av tüfeğinin ateş alması sonucu yaralandığı iddia edildi.
Alınan bilgiye göre, Çamyayla Mahallesi kırsalında koyun otlatan kuzenler Hamza Öz (22) ve Kadir Öz'ün (16) oynadıkları av tüfeği kazayla ateş aldı.
Ayaklarına isabet eden saçma nedeniyle yaralanan çobanlar, yakınları tarafından Kula
Devlet Hastanesine kaldırdı.
İlk müdahalesi yapılan iki kuzenin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Jandarma
ekipleri, tüfeğe el koyarken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Selendi,Manisa
15 Aralık 2018 Cumartesi 16:34