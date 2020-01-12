Haberler » Güncel » Çobanların bulduğu telefon sayesinde 40 gündür kayıp olan kişinin cesedine ulaşıldı - Haber

Çobanların bulduğu telefon sayesinde 40 gündür kayıp olan kişinin cesedine ulaşıldı

Isparta'da çobanların arazide bulduğu telefonu inceleyen ekipler, bu sayede Antalya'da yaklaşık 40 gün önce kaybolan kişinin cesedine ulaştı.

12.01.2020 22:50 | Son Güncelleme: 12.01.2020 22:50Çobanların bulduğu telefon sayesinde 40 gündür kayıp olan kişinin cesedine ulaşıldı
'da çobanların arazide bulduğu telefonu inceleyen ekipler, bu sayede 'da yaklaşık 40 gün önce kaybolan kişinin cesedine ulaştı.
Merkeze bağlı köyünde çobanlar, bir arazide buldukları telefonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim etti. Ekipler, inceledikleri telefonun, bir televizyon kanalında 6 ve 10 Aralık'ta yayınlanan programda ailesinin kayıp olarak bildirdiği Hasan Bülbül'e ait olduğunu belirledi.
Ekipler, telefonun bulunduğu Koca Yatak mevkisinde arama çalışması başlattı. Bülbül'ün cesedine, telefonun bulunduğu bölgeden yaklaşık 600 metre uzaklıkta ulaşıldı.

Büyükkışla, Isparta, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

23:48  Almanya'da belediye başkanından yakınlarının mezarları tahrip edilen Müslümanlara ziyaret - Haber
23:45  Bursa'da kasiyere silah çeken soyguncu 3 bin TL'yi alıp, kaçtı - Haber
23:45  55 gündür aranıyordu, cesedi bulundu (2) - Haber
23:44  Bursa'da silahla market soyan kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı - Haber
23:44  Denizli'de tartıştığı hasmını silahla öldüren kişi intihar etti - Haber
23:00  Konteynerde bulunan ceset olayından korkunç detaylar geldi! Kafası vücudu ayrı yerde, diğer parçaları ayrı yerde - Haber
22:19  Erdoğan, Ümmü Gülsüm Genç ile sosyal medyada canlı görüştü! O anlar böyle görüntülendi - Haber
21:28  Asker eğlencesi kana bulandı! Kutlama sırasında yengesini vuran şahıs ölümüne yol açtı - Haber
19:58  Kar yağışları etkisini göstermeye devam ediyor! 4 ilde hayatı olumsuz etkiledi - Haber
17:48  Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan kadın ifade değiştirince, kocası tutuklandı - Haber
12.01.2020 23:54:53