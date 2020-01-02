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Çobanların dünyasını bir çoban yazdı

Çobanlık yaparak geçimini sağlayan vatandaş, çobanların yaşadığı sıkıntıları şiirler ve hikayaler ile anlatarak kitap haline getirdi.

02.01.2020 11:14 | Son Güncelleme: 02.01.2020 11:19 Çobanların dünyasını bir çoban yazdı
Çobanlık yaparak geçimini sağlayan vatandaş, çobanların yaşadığı sıkıntıları şiirler ve hikayaler ile anlatarak kitap haline getirdi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı (Evreşe-Güllüce) köyünde çobanlık yaparak geçimini sağlayan Bahattin Bayraktar'ın çobanların sıkıntılarını şiirler ve hikayeler ile anlattığı 'Çobanların Dünyası' isimli kitabı çıktı. Çoban Bahattin Bayraktar, "Rahmetli babam da çobanlık yaparak geçimimizi sağlıyordu. Babam bu işi yaparken hastalanarak vefat etti. Ben de kendimi bildim bileli çobanlık işini büyük bir aşk ile yapıyorum. Sürekli hayvanlarımız ile yaz kış gece gündüz demeden dağlarda yollardayız. Çobanlık zor iştir. Yazdığım 'Çobanların Dünyası' kitabımda küçükbaş hayvancılığın sıkıntılarını, yaşadığımız zorlukları, beklentilerimizi şiirlerle, hikayelerle, bazen de yaşadığımız tecrübeler ile anlatmaya çalıştım. Kitabımız çobanların arasında büyük takdir topladı. Çünkü yaşadıklarımızı anlatınca kitap çok beğenildi" diye konuştu.

Bahattin Bayraktar, Bursa ve Yenişehir'de çobanlık yapan arkadaşları ile bir araya gelerek onlara kitabını hediye etti. Bahattin Bayraktar, "Bu kitabı Türkiye'deki bütün çoban arkadaşlarımıza hediye ediyorum. Çünkü bu kitap onların sesi olacak" dedi.

Çobanlar, "Bizlerin derdini ve sevincini en iyi şekilde anlatan arkadaşımızın yazdığı bu kitap bizi çok mutlu etti" diye konuştu. - BURSA

Bahattin Bayraktar, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

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