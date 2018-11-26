Çobanların Koyun Sürüleriyle "Zorlu" Göçü

Doğu Anadolu Bölgesi
'nde yaz aylarını yaylalarda geçiren besiciler, bölgede etkili olan soğuk hava ve kar nedeniyle kışı geçirmek için sürüleri ile yaya olarak köylerine dönüyor.
İlkbaharda havaların ısınması ve otlakların yeşermesiyle koyun sürüleri ile yaylalara giden çobanlar, havaların soğumasıyla kışı geçirmek için sürüleri ile yaya olarak alçak rakımlı kesimlere dönmeye başladı.
Bahar aylarında Iğdır
'dan Erzurum
'un Şenkaya
ilçesindeki yaylalara göç eden çobanlar da havaların soğumasıyla dönüş yoluna geçti. Zaman zaman etkili olan soğuk hava ve tipiye aldırış etmeden sürüyle günlerce yürüyen çobanlar bir an önce koyunlarını köylerdeki ağıllarına ulaştırma telaşı yaşıyor. Kara yolunda sürü halinde ilerleyen koyunların yolculuğu, renkli görüntülere de sahne oluyor.
Erzurum'un Şenkaya ilçesinden Iğdır'a gitmek için yola çıkan çobanlar yaklaşık bin koyunuyla köylerine gitmek için yoğun çaba sarf ediyor. Yolculukta yorulan bazı çobanlar eşek sırtında sürüye eşlik ediyor.
Dönüşün kar yağışına denk gelmesi yüzünden yolda büyük zorluklar yaşayan çobanlar zaman zaman yaban hayvanlardan dolayı büyük tehlikeler yaşıyor.
Erzurum'dan yolan çıkan 4 çoban, bin koyunla Iğdır'a doğru yolculuğunu Kars- Kağızman
yolunda sürdürüyor.
Çobanlardan Agit Karadağ
, AA muhabirine yaptığı açıklamada zor bir yolculuk yaptıklarını, soğuk havaya rağmen Iğdır'a ulaşmak için mücadele verdiklerini söyledi.
"Aç, susuz 10 saattir yürüyoruz"
Zorlu bir dönüş yolculuğu yaptıklarını anlatan Karadağ, " Allahuekber Dağları
'ndan geliyoruz, günlerdir yoldayız. Kar yağmış aç, susuz, yemeksiz 10 saattir yürüyoruz, Iğdır'a doğru devam ediyoruz. Kar yağışının etkili olması nedeniyle zor durumda kaldık." dedi.
Sürüyle yolculuk yapan Orhan Panay ise Şenkaya ilçesinde yola çıktıklarını anımsatarak, "Allah izin verirse buradan Iğdır'a gideceğiz, 1 hafta veya 10 güne kadar Iğdır'da oluruz. Kış olması ve karın yağması nedeniyle yolculuğumuz çok zor geçiyor. Kar nedeniyle yollar kapalı ondan dolayı hep asfalttan geliyoruz." diye konuştu.
"Biz dağda yaşıyoruz, nerede akşam orada sabah"
Kırsaldaki yollar kardan dolayı kapalı olduğu için sürülerini trafiğe açık olan asfalt yolda yürütmeleri nedeniyle sürücülerle de zor anlar yaşadıklarını anlatan Panay, "Yollar kapalı hep asfalttan geliyoruz, arabalarla uğraşıyoruz, bazı insanlar bize zorluk çıkarıyor. 'Niye yoldan yürüyorsunuz' diyorlar, ne yapalım kar yüzünden bu yolu kullanmaya mecburuz. Bin koyunumuz var ve Iğdır'a yaklaşık 10 günlük yolumuz var. Bu süreçte bu yolları kullanmaya devam edeceğiz, çünkü mecburuz." ifadesini kullandı.
Çobanlardan İlhan Çakır
da tehlikeli yolculuk yaptıklarını ifade ederek, "Şenkaya ilçesi Kürkcü köyünden geliyoruz, üç gündür yoldayız, kar kış demeden geliyoruz. Biz dağda yaşıyoruz, nerede akşam orada sabah. Yollar çok tehlikeli. Yolda çakalı, kurdu, köpeği her şeyi ile uğraşıyoruz. Yaklaşık bin koyun ile Iğdır'a yolculuğumuz en az 1-2 hafta sürer." dedi.
Şenkaya,Çobanlar,Iğdır,Kar
26 Kasım 2018 Pazartesi 10:37