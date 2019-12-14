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Çobanlık kursunu tamamlayan 21 kursiyer kepenek giydi

Ilgın ilçesinde "Sürü Yönetimi Elemanı" kurslarına katılan kursiyer çobanlar sertifikalarını düzenlenen törenle aldı.

14.12.2019 11:16 | Son Güncelleme: 14.12.2019 11:16Çobanlık kursunu tamamlayan 21 kursiyer kepenek giydi
ilçesinde "Sürü Yönetimi Elemanı" kurslarına katılan kursiyer çobanlar sertifikalarını düzenlenen törenle aldı.
Tarım ve Orman Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ortaklığı ile düzenlenen, "Sürü Yönetimi Elemanı" kurslarını başarıyla tamamlayan 21 kursiyere sertifikaları verildi.

3 yıl içerisinde 149 üreticiye sertifika verdiklerini hatırlatan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlisi ve proje sorumlusu Abdullah Altan törendeki konuşmasında şunları kaydetti:
"Bugün düzenlediğimiz sertifika töreni ile birlikte Kop ile Bilinçli Üretici Projesi kapsamında açılmış olan eğitim programımızda başarı ile tamamlamış bulunuyoruz. Bu eğitim programında üreticilerimiz 104 saat 5 modülden oluşan kursa tabi tutulup doğru sürü yönetimini öğrenip bilinçli birer üretici haline gelmelerini hedefliyoruz. Üreticilerimiz kurs sonunda almış oldukları sertifikalarla Bakanlığımızın vermekte olduğu desteklemeden faydalanmaktadırlar. Ayrıca Bakanlıkça uygulanan projelerde avantaj elde etmektedirler. Yapmış olduğumuz çalışmalarda desteklerini esirgemeyen başta İlçe Kaymakamımız Yunus Fatih Kadiroğlu, İlçe Mili Eğitim Müdürümüz Mustafa Kılınç, İlçe Tarım ve Orman Müdürüm Veli Uğur ve Halk Eğitim Merkezimizin yöneticilerine teşekkür ediyorum."
Programda, çobanlık kursunu tamamlayan kursiyerlere kepenekleri Yunus Fatih Kadiroğlu tarafından giydirildi.

Ilgın, Güncel

Kaynak: AA

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