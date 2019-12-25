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Çobanlık yaparak saklanan DEAŞ üyesi tutuklandı

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda jandarma tarafından yakalanan yabancı uyruklu zanlı tutuklandı.

25.12.2019 17:01 | Son Güncelleme: 25.12.2019 17:03
Kayseri'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda jandarma tarafından yakalanan yabancı uyruklu zanlı tutuklandı.
İl Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Daha önce örgüt adına silahlı faaliyetlerde bulunduğu öne sürülen ve Kocasinan ilçesinde çobanlık yaptığı tespit edilen Suriye uyruklu Muhammed Vahid, Akin Mahallesi'ndeki evine düzenlenen operasyonda yakalandı.
Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Çobanlık yaparak saklanan DEAŞ üyesi tutuklandı

Jandarma, Güncel

Kaynak: AA


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