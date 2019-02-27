Coca-Cola'dan Altın Renkli Kapak Kampanyası

Kaynak: AA

Coca-Cola, milyonlarca litre Coca-Cola ürününü Altın Renkli Kapak kampanyasıyla tüketicilere hediye olarak sunuyorCoca-Cola'dan yapılan açıklamaya göre, Coca-Cola, Altın Renkli Kapak kampanyası ile hediye ürünler sunmaya devam ediyor. Kampanya kapsamında milyonlarca adet bedelsiz 2 litrelik Coca-Cola ürünü tüketicilere hediye ediliyor.Coca-Cola, Fanta ve Sprite 2,5 litrelik pet şişelerin altın renkli kapaklarının altında "2L Kazandınız" yazısını bulan tüketiciler, kapakları kampanyaya katılan satış noktasına götürerek, kampanya kapsamında olan Coca-Cola Orjinal Tat, Coca-Cola Şekersiz, Fanta Portakal ve Sprite ürünlerinden birinin 2 litrelik pet şişe ürününü hediye olarak alabilecek.Altın Renkli Kapak kampanyası 30 Nisan'a kadar devam edecek.