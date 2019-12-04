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Coca-Cola'dan yepyeni enerji içeceği

Coca-Cola markası adı altında üretilen ilk enerji içeceği Coca-Cola Energy, Türkiye'de satışa sunuldu.

04.12.2019 14:03 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:08Coca-Cola'dan yepyeni enerji içeceği
Coca-Cola markası adı altında üretilen ilk enerji içeceği Coca-Cola Energy, 'de satışa sunuldu.

Coca-Cola'nın yeni enerji içeceği Coca-Cola Energy, raflardaki yerini aldı. Coca-Cola Türkiye, ve Orta Asya İş Birimi Pazarlama Direktörü Elif Kaypak yeni ürünün lansmanı ile ilgili olarak, "Yeni ürünümüz Coca-Cola Energy ile enerji içeceği kategorisine güçlü bir giriş yapıyoruz. Coca-Cola Energy, insanların yoğun tempolu yaşamlarına enerji katmak üzere tasarlanmış bambaşka tada sahip yeni bir içecek. Değişen tüketici beklentileri ve tercihleri doğrultusunda ürün yelpazemizi genişletmeye, tüketicilerimize yeni seçenekler sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Coca-Cola Energy, 250 ml'lik teneke kutularda tüketicilerin beğenisine sunulacak. - İSTANBUL

Coca Cola, Kafkasya, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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