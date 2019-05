Coca-Cola, dünyada en çok tercih edilen hızlı tüketim ürünleri (FMCG) markası oldu

Kaynak: İHA

Dünyanın önde gelen Pazar araştırma ve Danışmanlık Şirketi Kantar, yayınladığı Marka Ayak İzi Raporunda, tüketiciler tarafından bir yıl içinde en fazla dünyada en çok tercih edilen hızlı tüketim markalarını açıkladı. Coca-Cola üst üste yedinci kez "en çok tercih edilen hızlı tüketim ürünü" oldu.Kantr'ın Marka Ayakizi sıralaması hangi markaların tüketiciler tarafından daha sıklıkla tercih edildiğini ölçümleyen bir araştırma. Araştırma sonuçlarına göre Coca-Cola, yılda 5,9 milyar kez satin alınarak, küresel boyutta dünyanın en çok tercih edilen markası olurken. Aynı araştırmaya göre Colgate tüketici bakım ürünleri ve Maggi gıda ürünleri alanında lider konumda.Rapora göre, en cok tercih edilen ilk on hızlı tüketim markası, sırasıyla Coca-Cola, Colgate, Maggi, Lifebuoy, Lay's, Pepsi Dove , Sunsilk/sedased ve Indomie oldu.Kantar'ın Marka Ayakizi raporu, içecek markalarının, dünya çapında en çok tercih edilen tüketici markalarının sıralamasındaki başarılarının devam ettiğini gösterdi.Rapora göre, Kantar'ın ilk on alkolsüz içecek markası, sırasıyla Coca-Cola, Pepsi, Fanta , Sprite, Minute Maid, Red Bull Nestle Waters, 7-UP, Nescafe ve Oasis olarak sıralandı.Pepsi ve Nescafe'nin sırasıyla 6. ve 7. olarak ilk on içerisinde yer aldığı raporda, Pepsi ve Nescafe'de dahil olmak üzere ilk yedi markanın sırası değişmedi. Sprite 17. sıraya yükselirken, Fanta 33. sıraya geriledi. Lipton ise iki basamak yükselerek 48. sırada yer aldı.Markaların en az bir kez satın alındığı hanelerde, Coca-Cola yüzde 41.9, Pepsi yüzde 22.7, Nescafe yüzde 22.7 ve Sprite yüzde 24.8'lik orana ulaştı.Hane dışı alımlar içecekler için bir kazançKantar, bu yılki sıralamada Çin Fransa , Endonezya, Meksika Tayland ve İngiltere 'de hane dışı alımları (OOH) analiz etti. OOH, alkolsüz içecekler ve atıştırmalıklar için yapılan harcamaların yüzde 41'ini oluşturdu. Sprite'ın OOH'deki varlığı 2018 yılında yüzde 11 artarken, Coca-Cola, Pepsi, Fanta, Red Bull, 7-UP ve Nestle Waters'in de güçlü olduğu tespit edildi.Küresel içecek markaları genel olarak 2017 yılından 2018 yılına kadar yüzde 39,5'lik pazar payına sahipken, yerel markalar aynı zaman diliminde yüzde 60,5'lik pazar payına sahip oldu. - İSTANBUL Nescafe