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Coca-Cola Energy Türkiye'de

Coca-Cola'nın yeni enerji içeceği Coca-Cola Energy, raflardaki yerini aldı.

04.12.2019 13:30 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:30Coca-Cola Energy Türkiye'de
Coca-Cola'nın yeni enerji içeceği Coca-Cola Energy, raflardaki yerini aldı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Coca-Cola Energy, 250 ml'lik teneke kutularda tüketicilerin beğenisine sunulacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Coca-Cola , ve Orta Asya İş Birimi Pazarlama Direktörü Elif Kaypak, "Yeni ürünümüz Coca-Cola Energy ile enerji içeceği kategorisine güçlü bir giriş yapıyoruz. Coca-Cola Energy, insanların yoğun tempolu yaşamlarına enerji katmak üzere tasarlanmış bambaşka tada sahip yeni bir içecek. Değişen tüketici beklentileri ve tercihleri doğrultusunda ürün yelpazemizi genişletmeye, tüketicilerimize yeni seçenekler sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Coca Cola, Kafkasya, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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