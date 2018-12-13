Coca - Cola'nın Yeni Reklam Yüzü, Tarkan

13 Aralık 2018 Perşembe 15:39



13 Aralık 2018 Perşembe 15:39

Coca-Cola ve Megastar Tarkan, yeni bir reklam kampanyası için bir araya geldi. Coca-Cola'nın reklam filmi için kamera karşısına geçen Tarkan, milyonları harekete geçirmeye hazırlanıyor.Türkiye'nin Megastar'ı Tarkan, uzun bir aradan sonra ilk kez bir reklam filminde yer almak için Coca-Cola ile bir araya geldi. İstanbul'da kamera karşısına geçen Tarkan'ın, çekimleri devam eden ve içinde pek çok sürprizi barındıran reklam filmi, önümüzdeki günlerde yayına girecek.Coca-Cola'nın ve Tarkan'ın kıpır kıpır enerjisini ve dinamizmini yansıtan reklam filminin büyük ilgiyle karşılanması bekleniyor. - İSTANBUL