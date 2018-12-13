Cocu'dan "Fenerbahçe" Açıklaması

13 Aralık 2018 Perşembe 12:31



13 Aralık 2018 Perşembe 12:31

Fenerbahçe'de sözleşmesi feshedilen Hollandalı Teknik Direktör Phillip Cocu, sarı-lacivertlileri hak ettikleri yere getiremediği itiraf etti.Fenerbahçe'den bugün yapılan açıklamada daha önce yollar ayrılan Teknik Direktör Phillip Cocu'nun sözleşmesi feshedildi. Feshedilmenin ardından Phillip Cocu, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Taraftara, oyunculara, kulübe ve Başkan Ali Koç'a teşekkür eden Cocu, "Maalesef ki Fenerbahçe'yi hak ettiği yere ulaştıramadık. Kulübe ve taraftarlara her şeyin en iyisini diliyorum" şeklinde konuştu.(İHA