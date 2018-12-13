Cocu'dan Teşekkür Mesajı

13 Aralık 2018 Perşembe 12:20



13 Aralık 2018 Perşembe 12:20

Fenerbahçe Kulübünün, sözleşmesini karşılıklı anlaşarak sona erdirdiği Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu, teşekkür mesajı yayımladı.Hollandalı teknik adam, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sarı-lacivertli kulüple bugün karşılıklı bir anlaşmaya vardıklarını belirterek, "Taraftarlara, futbolculara, kulübe ve Sayın Ali Koç'a minnettarlığımı ifade etmek isterim. Maalesef imkanlar dahilinde kulübü hak ettiği yere getiremedik. Fenerbahçe'deki görev sürem kısa olmasına rağmen kulübe ve İstanbul'a aşık olduk." ifadelerini kullandı.Cocu, bundan sonraki süreçte Fenerbahçe'ye ve taraftarlara şans diledi.Sarı-lacivertli kulüp, Cocu ile olan sözleşmenin karşılıklı anlaşmaya varılarak sona erdirildiğini duyurmuştu.