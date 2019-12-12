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Cocu, F.Bahçe'nin yıldızını kiralamak istiyor

İngiltere Championship ekibi Derby County'i çalıştıran Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Phillip Cocu, Ferdi Kadıoğlu'nu transfer etmek istiyor.

12.12.2019 10:47 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:52

2018-2019 sezonu başında Teknik Direktörlüğüne getirilen Hollandalı teknik adam Phillip Cocu, Süper Lig'in 10. haftasında Ankaragücü karşısında alınan 3-1'lik mağlubiyet sonrası takımdan kovulmuş ve bir süre takım çalıştırmamıştı. 2019-2020 sezonun başında Championship ekibi Derby County'nin başına geçen Cocu bu sezon 21 maçta 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.

Ocak ayı transfer döneminde takımını güçlendirmek isteyen Hollandalı teknik adam gözünü eski öğrencisi Ferdi 'na dikti. İngiliz basınında yer alan habere göre siyah-beyazlı ekibin Ocak transfer döneminde Kadıoğlu'nu transfer etmek istediği ve Teknik Direktör Cocu'nun bu ismi çok istediği belirtildi.

"SATIN ALMAMIZ ZOR, KİRALAMAK DAHA İYİ BİR SEÇENEK"

'Ferdi Kadıoğlu'nu takımınızda görmek istiyor musunuz' sorusuna cevap veren Cocu, "Satın almamız çok zor ama kiralama daha iyi bir seçenek. İki taraf da kiralama durumu dolayısıyla daha memnun kalabilir" ifadelerini kullandı.

Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe formasıyla 6 maçta 2 gol, 1 asistlik performans gösterdi.

Cocu, F.Bahçe'nin yıldızını kiralamak istiyor

Phillip Cocu, Fenerbahçe, İngiltere, Kadıoğlu, Spor


HABER YORUMLARI (3)
MESSU:hade len
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PALA:KİRA DEĞİL TAPUSUYLA BERABER SALİH UÇANDAN NE ÇIKTI HARCANDI VE ÇÖPE ATILDI
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FENERLİBAHÇELİ34:O da kendini geliştirseydi. Futbol endüstrisi böyle.
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