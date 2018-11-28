28 Kasım 2018, 14:25
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Cocu ile Yollar Neden Ayrılmıyor? İşte Bilet Kesim Tarihi...

Cocu ile Yollar Neden Ayrılmıyor? İşte Bilet Kesim Tarihi...

Fenerbahçe yönetiminin Cocu'yu yolcu edeceği tarih netleşti.

Fenerbahçe yönetiminin yollarını ayırdığı ve sözleşmesini askıya aldığı Phillip Cocu İstanbul'da yaşamaya devam ediyor..
Sarı-Lacivertli yönetimin yolları resmi olarak ayırmamasının sebebi ise Hollandalı çalıştırıcı ile yapılan mukavele gereği sezon ortasında görevine son verilirse 2 yıllık parasının ödenecek olması...
4 milyon euroluk rakamı ödemek istemeyen Sarı-Lacivertli kulüp, Cocu'nun sözleşmesini bu sebeple feshetmedi. Hollandalı çalıştırıcıyla 31 Mayıs itibariyle yolların ayrılması bekleniyor...
İstanbul,Fenerbahçe,Phillip Cocu

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