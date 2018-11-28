Cocu ile Yollar Neden Ayrılmıyor? İşte Bilet Kesim Tarihi...

Fenerbahçe yönetiminin yollarını ayırdığı ve sözleşmesini askıya aldığı Phillip Cocu İstanbul'da yaşamaya devam ediyor..

Sarı-Lacivertli yönetimin yolları resmi olarak ayırmamasının sebebi ise Hollandalı çalıştırıcı ile yapılan mukavele gereği sezon ortasında görevine son verilirse 2 yıllık parasının ödenecek olması...

4 milyon euroluk rakamı ödemek istemeyen Sarı-Lacivertli kulüp, Cocu'nun sözleşmesini bu sebeple feshetmedi. Hollandalı çalıştırıcıyla 31 Mayıs itibariyle yolların ayrılması bekleniyor...