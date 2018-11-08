08 Kasım 2018, 20:54
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Cocu'nun Ayrılmasıyla Forma Şansı Bulan Valbuena, Son 2 Maçtaki Performansıyla Göz Dolduruyor

Fenerbahçe'nin Anderlecht'i devirdiği maçta performansıyla göz dolduran Valbuena, son 2 maçtaki performansıyla göz dolduruyor.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. maçında Fenerbahçe, Anderlecht'i mağlup ederek 6 resmi maç sonunda galibiyetle tanıştı. Phillip Cocu'nun ayrılmasıyla yeniden 11'de şans bulan Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Valbuena, performansıyla göz doldurdu.

DERBİDE DE YILDIZLAŞMIŞTI

Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Galatasaray derbisinde 1 gol atan, 1 de asist yapan Fransız yıldız, aynı katkıyı Anderlecht karşısında da yaptı. 71'de takımını öne geçiren Mathieu Valbuena, 3 dakika sonra Frey'e yaptığı asistle Fenerbahçe'yi galibiyete taşıdı.

Phillip Cocu,Anderlecht,Fenerbahçe
08 Kasım 2018 Perşembe 20:54



YORUMLAR (4)
KEREM: valbuenayi onatmamak için elinden ne geliyorsa yapmak isteyen birileri cok kızmıştır valbuenanin sahlanişina işte budur.
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COCU : Ben cocu nasılsınız fenevliler ben sevmek sizi . Ben ayrılmamak sizden . Kalbim olmak sizinle. Ama şuan ben olmak şömine önünde maçı izlemek . Biramı içmek . Ben maaş almak fenevi çok sevmek. Siz türkler nasıl dersiniz ha şöyle bir çift sözüm var velbuanauaya. Sen velbuanaua ben senden çok maaş almak sen beni kıskanmak sen ise oynamamak . FENEV CUMHURİYETI ÇOK YAŞA imza cocu .
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GALATASARAY CİMBOM: Tebrikler Fenerbahçe Türkiyemizin bu galibiyete ihtiyacı vardı bugünden sonra Fenerbahçe nin yeni TD 'si belli olmuştur hoşgeldin Erwin Koeman
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FİLOZOF: FENERBAHCE EŞSİZ LİDER ATATÜRK DEVRİMLERİNE BAGLI BÜYÜK BİR CUMHURİYETTİR
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