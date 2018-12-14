Cocu'ya 2 Milyon Euro Tazminat Ödeyen Ali Koç, Ersun Yanal'ın Sözleşmesine Tazminat Koymadı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Damien Comolli'nin de tavsiyesiyle büyük umutlarla göreve getirdiği Phillip Cocu'yla yollarını dün ayırmıştı. Sarı-lacivertliler, 2 milyon euro tazminat ödediği Hollandalı hocayla sözleşmesini feshetmişti.
BUGÜN ERSUN YANAL GELDİ
Kulüp, resmi sitesinden yaptığı açıklamada Ersun Yanal'ı takımın başına getirdiğini duyurdu. Cocu'ya 2 milyon euro tazminat ödeyen Ali Koç, Ersun Yanal'la senelik 2 milyon eurodan anlaşırken sözleşmeye tazminat maddesi koymaması dikkat çekti.
ERZURUM MAÇINDA SAHADA OLACAK
Tecrübeli hoca, 17 Aralık'ta oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor mücadelesinde takımın başında olacak.
Ali Koç,Phillip Cocu
14 Aralık 2018 Cuma 10:39