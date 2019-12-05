'Çocuğa Yönelik Cinsel İhmal ve İstismarı Önleme' eğitimi gerçekleştirildi

Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Yüksek Okulu ev sahipliğinde düzenlenen 'Çocuğa Yönelik Cinsel İhmal ve İstismarı Önleme' eğitimi Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Yüksek Okulu 402 numaralı derslikte gerçekleştirildi.



Çocuklara karşı cinsel şiddeti sonlandırmak amacıyla, Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunmasına İlişkin sözleşmesi ile bağlantılı olarak 2010 yılında başlatılan 'BEŞTE BİR' kampanyası kapsamında Büyükşehir Belediyesi Çocuk Hakları Birimi Sorumlusu Aslı Sürek, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Bölümü öğrencilerine eğitim verdi.



Etkinlik hakkında konuşan Aslı Sürek, "Çocuklarla ilgili, hak temelli çalışmalar yapıyoruz. "BEŞTE BİR" kampanyası kapsamında en önemli ve en temel eğitimlerden bir tanesi olan çocuğa yönelik ihmal ve cinsel istismarı önleme eğitimleri için buraya geldik. Burada öğrencilerle cinsel istismarı, ekonomik istismarı, fiziksel istismarı ve psikolojik istismarı konuştuk. Etkileşim içerisinde geçen güzel bir eğitim oldu" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA