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Çocuğa yönelik şiddet ve çocuğun cinsel istismarı suçları infaz indirimi kapsamına alınmamalıdır

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, "Çocuğa yönelik şiddet ve çocuğun cinsel istismarı suçları infaz indirimi kapsamına alınmamalıdır" dedi.

26.03.2020 17:03 | Son Güncelleme: 26.03.2020 17:03
Çocuğa yönelik şiddet ve çocuğun cinsel istismarı suçları infaz indirimi kapsamına alınmamalıdır

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, "Çocuğa yönelik şiddet ve çocuğun cinsel istismarı suçları infaz indirimi kapsamına alınmamalıdır" dedi.


Yıllardır çocuk hakları ihlallerinin önüne geçilmesi için mücadele veren Türkiye Barolar Birliği ve barolar olarak, birkaç gündür infaz yasası üzerinde değişiklik yapılmasına ilişkin çalışmaları bu yönden endişe ile izlediklerini kaydeden Aktürk, "Çocuğun cinsel istismarı suçları ile üstsoya, altsoya, eşe, kardeşe, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenen kasten yaralama ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçlarının faillerinin cezalarının hapishanedeki infaz sürelerini azaltacak bir değişiklik düşünülüyorsa, bunu doğru bulmuyoruz. Böyle bir değişikliğin toplumun her kesimden büyük tepki alacağını biliyoruz. Konu çocuklar ve şiddet mağduru kadınlarla doğrudan ilgili olduğu için tüm milletvekilleri ile siyasi partilere geç olmadan hatırlatma gereğini duyuyoruz. Bu suçlardan verilen mahkumiyet kararlarında yıllar içinde gözle görülür bir artış var iken, infaz indiriminin kapsamına alınmaları cezaların caydırıcılığına zarar verecektir." diye konuştu.


Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, ülkenin virüs salgını ile topyekun mücadele halindeyken bu şekilde bir değişikliği tartışmanın dahi toplumu böleceğini düşündüklerini ifade ederek, "Buna neden olacak girişimlerden özenle kaçınılması gerektiğinin bilinmesini istiyoruz. Böyle bir düzenlemenin tüm mağdurlar açısından telafisi imkansız bir haksızlık anlamına geleceğini, onların hukuki güvenliğine ve hukuka olan inançlarına ağır şekilde zarar vereceğini hatırlatıyoruz.


Biz çocuk ve kadın hakları savunucuları olarak çocuğa ve kadına yönelik şiddet uygulayanların, çocukları ve kadınları cinsel olarak istismar edenlerin fail olarak aramızda dolaşmasını istemiyoruz. Toplumun çok geniş kesimlerinin de bunu istemediğini biliyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." şeklinde konuştu. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Erzincan, Güncel

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