Arabasına erik çekirdeği atan çocuğu döven kişi, 3 yıl 9 ay hapis cezası aldı

Tuzla'da, otomobiline erik çekirdeği attığı gerekçesiyle 11 yaşındaki çocuğu darbeden ve görüntülerin ortaya çıkmasıyla infiale sebep olan sanık, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezayı Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesi verdi.

Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Ufuk Özüdoğru ile taraf avukatları katıldı.

Mağdur M.Y.K'nin ailesinin avukatı Selcen Tatlısuluoğlu, sanığın üzerine atılı suçların yasal unsurlarının oluştuğunu belirterek, "Sanığın üst hadden cezalandırılmasını istiyoruz. Sanık pişmanlığını dile getirmiştir ama pişmanlık söz konusu değildir. Sanığın sabıka kaydı vardır. Tutuklama sebepleri de vardır. Bu nedenle tutuklanmasını talep ediyoruz." dedi.

"ATILAN ERİK ÇEKİRDEĞİ DEĞİL, TAŞTIR"

Sanık Özüdoğru'nun avukatı Fulya Yavuzsever, "Suçun unsurlarının oluşmadığını düşünüyoruz. Etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını istiyoruz. Sanık mağduru güvenli bir şekilde bırakmıştır. Ayrıca çocuklar ağza alınmayacak küfürler etmişlerdir. Israrla belirtmek istediğimiz diğer husus atılan parçaların erik çekirdeği değil, taş olmasıdır." diye konuştu.

MAHKEMEDEN 3 YIL 9 AY HAPİS CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Ufuk Özüdoğru'yu "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan önce 3 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Sanık Özüdoğru'nun eylemini çocuğa karşı işlediği gerekçesiyle cezayı 6 yıla çıkaran mahkeme, haksız tahrik ve takdiri indirim hükümlerini de uygulayarak cezayı 3 yıl 9 aya düşürdü.

Mahkeme, sanık Ufuk Özüdoğru hakkında "basit yaralama" suçundan dava açıldığını hatırlatarak, atılı suç "hürriyeti tahdit" içinde kaldığı gerekçesiyle bu suçtan ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.

NE OLMUŞTU

Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde 29 Nisan 2019 tarihinde arkadaşları ile çekirdek yiyen M.Y.K, aracına erik çekirdeği attığı gerekçesi ile şüpheli Ufuk Ö. tarafından darp edilmişti.

Şikayet üzerine gözaltına alınan Ufuk Ö, mahkeme tarafından elektronik kelepçe ile ev hapsine alınarak serbest bırakılmış, savcılığın itirazı üzerine hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmış, 2 Mayıs 2019 tarihinde de tutuklanmıştı.