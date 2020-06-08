Çocuğu için doğum günü kutlaması düzenleyen kadının Kovid-19 testi pozitif çıktı

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde bir çocuk için düzenlenen doğum günü kutlamasının ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan anne tedavi altına alındı.

08.06.2020 14:18 | Son Güncelleme: 08.06.2020 14:23
Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde bir çocuk için düzenlenen doğum günü kutlamasının ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan anne tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan anne ve babasını ziyaret etmek ilçeye gelen B.Y. isimli kadın, Çal Mahallesi Uğur Sokağı'ndaki evde çocuğu için doğum günü kutlaması düzenledi.
Kutlamanın ardından rahatsızlanan B.Y, Eskişehir Şehir Hastanesine başvurdu.
Kovid-19 testi pozitif çıkan kadının tedavisine başlandı.
Mahmudiye Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Mahmudiye Toplum Sağlığı Merkezi filyasyon ekibince izlem ve temaslı araması çalışması gerçekleştirildiği bildirildi.
Çalışmalar sonucunda 32 kişinin temaslı olarak tespit edildiği duyurulan açıklamada, şunlara yer verildi:
"28 kişinin filyasyonu Mahmudiye Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri tarafından, 4 kişinin ise ikametleri Eskişehir merkez olması nedeniyle filyasyonu Tepebaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibi tarafından yapılmıştır. Temaslıların çoğunun aynı sokakta olmaları ve izolasyonlarının sağlanamayacağı kanaatine varıldığından bazı sokak ve evlerin 14 gün boyunca karantinaya alınması uygun görülmüştür. Karantina bölgesinde bulunan vatandaşlarımızın ihtiyaçları Kaymakamlığımızca karşılanacaktır."
Açıklamada, vatandaşların maske ve sosyal mesafe kurallarına azami ölçüde uyması istendi. Çocuğu için doğum günü kutlaması düzenleyen kadının Kovid-19 testi pozitif çıktı

Kaynak: AA

Etiketler: Eskişehir, Mahmudiye, Anne, Güncel, Haber

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