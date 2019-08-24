Haberler» Güncel» Haber

Çocuğu sokak ortasında dövdü

ANTALYA'da, kimliği belirsiz kişi, oğlu olduğu iddia edilen 7- 8 yaşlarındaki çocuğu sokak ortasında dövdü.

24.08.2019 11:06 Çocuğu sokak ortasında dövdü
ANTALYA'da, kimliği belirsiz kişi, oğlu olduğu iddia edilen 7- 8 yaşlarındaki çocuğu sokak ortasında dövdü. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, yanındaki kadın ve çevredekilerin engel olmaya çalıştığı adamın, "Yürü lan, yeter artık. Seni gebertirim" diye çocuğa bağırdığı anlar yer aldı.
Olay, dün saat 22.30 sıralarında, Kepez ilçesine bağlı Teomanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. 2257 Sokak'ta, yanındaki kadın ve 7- 8 yaşlarında erkek çocuk ile yürüyen kimliği belirsiz kişi, çocuğu dövmeye başladı. Kadının engel olmaya çalıştığı adam, çocuğu hırpalamaya devam etti. Bir süre sonra sokakta yürüyenlerin de engel olmaya çalıştığı adam, bu kez çocuğa tokat attı. Sürekli bağıran adam, daha sonra çocuğu kucaklayarak, otomobile bindirdi. Adam, bu sırada çocuğa, "Yürü lan, yeter artık. Seni gebertirim" diye bağırdı. Çocuğun babası olduğu iddia edilen adam, yanındaki kadının da araca binmesiyle bölgeden uzaklaştı. Çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyada paylaşılan görüntüleri izleyenler, adama tepki gösterdi. Polisten, adamın kimliğinin belirlenip, yakalanması istendi.



Kepez, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:38   Nusaybin'de köpeklerin saldırısı kameraya yansıdı
11:38   "Çocuklara ümidi yeşertecek bir insan olarak bakın"
11:38   "Bu toprakların mayasında Malazgirt Zaferi var"
11:36   Hong Kong'da protestocular tekrar yollarda
11:36   Ford Otosan Eskişehir Kurtuluş Yarı Maratonu koşucuları bekliyor
11:36   ADANA Antarktika kıtasının fotoğrafını çekene 100 bin TL verecek
11:36   Diyarbakır'da zırhlı araç devrildi 6 polis yaralı