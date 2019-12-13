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"Çocuğum Adnan Oktar'a feda olsun" diyen Nursel Tekin, tahliye edildi

Adnan Oktar Organize Suç Örgütü'ne yönelik aralarında örgüt elebaşı Oktar'ın da bulunduğu 167'si tutuklu sanığın yargılandığı davada 91 kişinin "ev hapsi" şartıyla tahliyesine karar verildi. 91 kişiden "Çocuğum Oktar'a feda olsun" diyen Nursel Tekin dikkat çekti.

13.12.2019 13:39 | Son Güncelleme: 13.12.2019 13:45

Adnan Oktar Organize Suç Örgütü'ne yönelik, aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılandığı davada örgüt üyeliğinden yargılanan 91 kişinin "ev hapsi" şartıyla tahliyesine karar verildi. Tahliye edilen 91 kişiden birinin "Çocuğum Adnan Oktar'a feda olsun" diyen Nursel Tekin'in de bulunması dikkat çekti.

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılandığı davanın 50. duruşmasında, sanık savunmaları alındı.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında bulunan salonda yapılan duruşmaya, tutuklu sanık Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 161 sanık ve avukatları katıldı.

NURSEL TEKİN TAHLİYE OLDU

226 sanıktan 91'i, 'ev hapsi' şartıyla tahliye edildi. Tahliye edilenler arasında "Bir milyar çocuğum olsa Adnan Oktar'a feda olsun" diyen Nursel Tekin de yer aldı.

22 EKİM'DE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Adnan Oktar'a çocuğunu feda ettiği açıklamasıyla kamuoyunda tanınan Nursel Tekin, 22 Ekim tarihinde gözaltına alınmıştı. Tekin, daha önce yaptığı açıklamada "Tekin yaptığı açıklamada "Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar ve arkadaşlarının yoluna feda ederim" sözleriyle gündeme gelmişti.

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