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"Çocuğum hasta kusura bakmayın" dedi, bankayı soydu

"Çocuğum hasta kusura bakmayın" dedi, bankayı soydu Avcılar'da silahlı banka soygunuİSTANBUL - Avcılar'da bankaya giren bir şahıs çalışanları silahla tehdit edip, "Çocuğum hasta kusura bakmayın" diyerek soygun gerçekleştirdi.

27.09.2019 15:53
"Çocuğum hasta kusura bakmayın" dedi, bankayı soydu
Avcılar'da silahlı banka soygunu
İSTANBUL - Avcılar'da bankaya giren bir şahıs çalışanları silahla tehdit edip, "Çocuğum hasta kusura bakmayın" diyerek soygun gerçekleştirdi. Güvenlik görevlilerinin 30 bin TL alan soyguncuya ateş ettiği fakat durduramadığı öğrenildi.
Olay, Avcılar'da saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bankaya giren bir şahıs çalışanları silahla tehdit edip, "Çocuğun hasta kusura bakmayın" diyerek soygun gerçekleştirdi. 30 bin TL alan şahıs bankadan çıkarak kayıplara karıştı. Soyguncu bankadan çıktığı sırada bankanın güvenlik görevlilerinin ateş ettiği fakat soyguncuyu durduramadığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri bankada inceleme başlatırken soyguncuyu bulmak için de çalışmalar başladı.

Avcılar, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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