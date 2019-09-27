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"Çocuğum hasta kusura bakmayın" deyip bankayı soydu

İstanbul Avcılar'da bir banka şubesine giren silahlı kişi, çalışanları etkisiz hale getirdikten sonra kasadaki 30 bin TL'yi alıp kayıplara karıştı. Soyguncunun "Çocuğum hasta kusura bakmayın" diyerek soygunu gerçekleştirdiği öğrenildi.

27.09.2019 17:08

Avcılar'da bankaya giren bir şahıs çalışanları silahla tehdit edip, "Çocuğum hasta kusura bakmayın" diyerek soygun gerçekleştirdi. Güvenlik görevlilerinin 30 bin TL alan soyguncuya ateş ettiği fakat durduramadığı öğrenildi.

SOYGUNCUYU BULMAK İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Olay, Avcılar'da saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bankaya giren bir şahıs çalışanları silahla tehdit edip, "Çocuğun hasta kusura bakmayın" diyerek soygun gerçekleştirdi. 30 bin TL alan şahıs bankadan çıkarak kayıplara karıştı. Soyguncu bankadan çıktığı sırada bankanın güvenlik görevlilerinin ateş ettiği fakat soyguncuyu durduramadığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri bankada inceleme başlatırken soyguncuyu bulmak için de çalışmalar başladı.


Avcılar, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR(2)
BEKLİYORUZ:Kusura bakmayın demiş işte uzatmayın .
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.:Sağlıkta cağ atlamışdık neden hastaneye götürmüyorsun okadarda şehir hastanesi yaptık kesin bu adam dış güçtür
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