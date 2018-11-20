20 Kasım 2018, 13:08
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Çocuğun Çöplükte Çürük Narenciye Yığınının Altında Kalması

Çocuğun Çöplükte Çürük Narenciye Yığınının Altında Kalması

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 12 Kasım'da kamyondan çöplüğe boşaltılan çürük narenciye yığınının altında kalarak yaralanan çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 12 Kasım'da kamyondan çöplüğe boşaltılan çürük narenciye yığınının altında kalarak yaralanan çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Akdeniz Mahallesi'nde 12 Kasım'da kamyondan çöplüğe boşaltılan çürük narenciye ürünlerinin bulunduğu plastik kasaları toplamaya çalıştığı sırada yığının altında kalan Halil Yeloğlu (15), tedavi gördüğü Adana Şehir Hastanesindeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Yeloğlu'nun cenazesi, hastanedeki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Yüreğir,Adana
20 Kasım 2018 Salı 13:08