Çocuğun Çöplükte Çürük Narenciye Yığınının Altında Kalması

Adana
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ilçesinde 12 Kasım'da kamyondan çöplüğe boşaltılan çürük narenciye yığınının altında kalarak yaralanan çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Akdeniz
Mahallesi'nde 12 Kasım'da kamyondan çöplüğe boşaltılan çürük narenciye ürünlerinin bulunduğu plastik kasaları toplamaya çalıştığı sırada yığının altında kalan Halil Yeloğlu (15), tedavi gördüğü Adana Şehir Hastanesindeki yaşam mücadelesini kaybetti.
Yeloğlu'nun cenazesi, hastanedeki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.
Yüreğir,Adana