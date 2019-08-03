Haberler» Güncel» Haber

Çocuğun elindeki telefonu böyle çaldı

SULTANGAZİ'de küçük bir çocuğun elinden cep telefonunu çalıp kaçan hırsız, güvenlik kameralarına yakalandı.

03.08.2019 10:17 Çocuğun elindeki telefonu böyle çaldı
SULTANGAZİ'de küçük bir çocuğun elinden cep telefonunu çalıp kaçan hırsız, güvenlik kameralarına yakalandı.
Olay, Sultançiftliği Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, zemim kattaki evin penceresinde oturan küçük çocuğu bir süre izledi. Annesine ait telefonla oyun oynayan çocuğun yanına yaklaşan şüpheli, cep telefonunu elinden alıp, kaçtı. Olayın ardından küçük çocuğun babası, polise giderek şikayetçi oldu. Ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızlık anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.


ÇCOCUĞUN ELİNDEKİ TELEFONU ÇALIP KAÇTI
Görüntülerde, pencerede oturan çocuğu gören hırsız, evin önünden geçerek içeride kimsenin olup olmadığına bakıyor. Daha sonra geri dönen şüphelinin çocuğun yanına yaklaştığı görülüyor. Küçük çocuğun elindeki telefonu çalan hırsız, koşarak olay yerinden kaçıyor.



Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:18   Doğa Koleji, Türkiye'nin en büyük 500 şirketi arasında
11:18   Didim'de kaçak içki üretilen depoya polis operasyonu: 3 gözaltı
11:18   Samsun pidesi ile hamburgerin lezzeti birleşti
11:17   Gaziosmanpaşa'da ters şeritte ilerleyen hafriyat kamyonu kamerada
11:16   TRABZON'DA HER OKULA BİR SOKAK KÖPEĞİ
11:16   "Türkiye, sağlık turizminin ilgi odağı"
11:15   "Her zaman Galatasaray taraftarıyım"