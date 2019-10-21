Haberler » Güncel » Çocuğun evde çakmakla oyunu kötü bitti

Çocuğun evde çakmakla oyunu kötü bitti

Maltepe'de evde çakmakla oynayan çocuğun halıyı tutuşturmasıyla yangın çıktı.

21.10.2019 13:30Çocuğun evde çakmakla oyunu kötü bitti
Maltepe'de evde çakmakla oynayan çocuğun halıyı tutuşturmasıyla yangın çıktı. Duman kokusuna uyanan baba hızla çocukları dışarı çıkardı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Olay, Maltepe Başıbüyük Mahallesi Zirve Sokakta bulunan bir evde saat 12.00 sıralarında yaşandı. Mahalle sakinlerinin iddiasına göre evde çakmakla oyun oynayan çocuk kazara evin halısını tutuşturdu. Halıdan başlayarak büyüyen alevler kısa sürede evi sardı. O sırada evin diğer odasında uyuyan baba duman kokusunu alınca uyandı. Baba evdeki çocukları alarak hızla evi boşalttı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye evde çıkan yangına müdahale ederek söndürdü. Ev kullanılamaz hale gelirken olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.
(İHA)

Maltepe, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:21 İsveç'ten Bağcılar'a tedavi olmaya geldi
15:16 Başkan Büyükkılıç, Muhtarlar Günü'nde bazı mahallelerin muhtarlarıyla bir araya geldi
15:21 Süper Loto'da büyük ikramiyenin sahibi parasını aldı
15:20 "Konya Günleri"Nde Karatay Belediyesi Standına büyük ilgi
15:20 Yıldırım düştü 20 yerde orman yangını çıktı
15:20 Milli Savunma Bakanı Akar "Müttefiklerimiz YPG'yi desteklemeye başladı"
15:20 Antalya 400 bin liralık hırsızlığın kar maskeli şüphelisi yakalandı
21.10.2019 15:21:44