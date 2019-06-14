14.06.2019 12:17
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7 yaşındaki çocuğun çamaşır ipiyle kopardığı parmağını AFAD ve itfaiye ekipleri buldu

Konya'da 7 yaşındaki çocuğun, balkonda çamaşır ipiyle oynadığı sırada parmağı koptu. Çocuğun çığlıklarını duyan aile hemen sağlık ekiplerine verdi. Kopan parmak ise ekiplerin 3 saatlik çalışması sonrası bulunarak küçük çocuğun kaldırıldığı hastaneye gönderildi.

Konya'da 7 yaşındaki çocuğun, evlerinin balkonunda çamaşır ipiyle oynadığı sırada kopan parmağını AFAD ve itfaiye ekipleri buldu.

Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Kaletaş Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın balkonunda çamaşır ipiyle oynayan Yağmur D.'nin (7) baş parmağı koptu.

APARTMANIN BAHÇESİNDE ARMAYA BAŞLADILAR

Çocuğun çığlıklarını duyan ailenin durumu haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan küçük çocuğun parmağı bir süre bulunamadı. Bunun üzerine olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri, apartmanın bahçesinde arama başlattı.

KOPAN PARMAK, 3 SAATLİK ÇALIŞMANIN ARDINDAN BULUNDU

Ekiplerin yaklaşık 3 saat çalışmasının ardından bulunan parmak, hastaneye gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

7 yaşındaki çocuğun çamaşır ipiyle kopardığı parmağını AFAD ve itfaiye ekipleri buldu
Kaynak: AA
Selçuklu, Konya, İtfaiye, AFAD, Güncel

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