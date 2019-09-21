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Çocuğun "köpeksavar" kıyafetle okula gittiği iddiası

Osmaniye'de Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık, ilçede bir babanın, sokak köpeklerinin saldırılarından korunması için kızını, "köpeksavar" adını verdiği özel kıyafet giydirerek okula gönderdiği iddialarının asılsız olduğunu belirtti.

21.09.2019 23:22Çocuğun
Osmaniye'de Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık, ilçede bir babanın, sokak köpeklerinin saldırılarından korunması için kızını, "köpeksavar" adını verdiği özel kıyafet giydirerek okula gönderdiği iddialarının asılsız olduğunu belirtti.
Arık, yaptığı yazılı açıklamada, haberde adı geçen Halil Çalış'ın evinin önündeki yolun her türlü aracın geçebileceği stabilize bir yol olduğunu ifade etti.
Daha önceki yıllarda mevcut yolun İl Özel İdaresi tarafından genişletilmek istendiğini ancak Halil Çalış'ın bu çalışmaya engel olduğunu kaydeden Arık, yol olmadığı ya da yolun bozuk olduğu iddialarının gerçekle bağdaşmadığını kaydetti.
Arık, açıklamasında şu bilgilere yer verdi:
"Habere konu olan 5. sınıf öğrencisi küçük çocuğun ikameti Topraktepe köyü değil merkez Şehit Orhan Gök Mahallesinde görünmektedir ve ilçe merkezinde bulunan Şehit İbrahim Aşkın Ortaokulu'na devam etmektedir. Topraktepe köyünde ikamet eden öğrenciler, taşımalı eğitim sistemiyle Kümbet İlkokuluna gitmektedir. Ailenin, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne taşınacak öğrenci ile ilgili herhangi bir başvurusu bulunmamaktadır. Son bir ay içerisinde Halil Çalış ve çocuklarıyla ilgili köpek ısırmasından dolayı sağlık kuruluşlarına bir başvuru bulunmamaktadır. Bahse konu haberlerde geçen iddialar tamamen asılsızdır. Asılsız haberlerle ilgili yasal işlemlerin başlatılacağını kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Osmaniye, Kadirli, Güncel

Kaynak: AA

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