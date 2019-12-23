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'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' davasında 2 sanığa ceza yağdı

Kayseri'de 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan yargılanan 2 kişiye toplamda 36 yıl hapis cezası verildi.

23.12.2019 15:12 | Son Güncelleme: 23.12.2019 15:17 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' davasında 2 sanığa ceza yağdı
'de 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan yargılanan 2 kişiye toplamda 36 yıl hapis cezası verildi.

Kayseri Adalet Sarayı 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuklu sanıklar A.K. ve A.S. ile avukatlar hazır bulundu. Mahkemede kendini savunan A.K., "Ben bu adama (A.S.) komplo kurdum. G.A. ile ilişkiye girmedik ama onunla plan kurarak A.S.'ye komplo kurdum. Vicdanen çok rahatsızım ve pişmanım. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum" dedi. A.S. ise savunmasında üzerine atılı suçu kabul etmeyerek, tahliyesini ve beraatını istedi. Yapılan yargılama sonucunda tutuklu sanık A.S.'ye 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 16 yıl, A.K.'ye ise aynı suçtan 20 yıl hapis cezası verdi. Duruşmanın ardından cezayı duyan sanık yakınları baygınlık geçirdi.

Olay

Tutuklu sanıklar A.S. ve A.K. hakkında Kayseri'nin Develi ilçesinde 23 Ocak 2018'de o zaman 15 yaşında olan G.A.'ya farklı günlerde cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açılmıştı. - KAYSERİ

Kayseri, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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