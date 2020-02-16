Haberler » Güncel » Çocuğun parmağına sıkışan yüzük 112 ekiplerince çıkarıldı - Haber

Çocuğun parmağına sıkışan yüzük 112 ekiplerince çıkarıldı

Kayseri'de bir çocuğun parmağına sıkışan yüzüğü 112 Acil Servis ekipleri sargı beziyle çıkardı.

16.02.2020 11:05 | Son Güncelleme: 16.02.2020 11:07
'de bir çocuğun parmağına sıkışan yüzüğü 112 Acil Servis ekipleri sargı beziyle çıkardı.
ilçesi Söbeçimen Mahallesi'nde yaşayan 15 yaşındaki Leyla D, parmağına sıkışan yüzüğü çıkaramayınca durumu sağlık ekiplerine verdi.
112 Acil Servis ekipleri, çocuğun parmağını morartan ve şişiren yüzüğü, yüzük kesme makasıyla kesmeye çalışsa da başarılı olamadı.
Paramedik Bilal İncedağ, Halil Demirel ve Kemal Serhat Taşan, parmağa ip dolayarak yüzüğü çıkartmak istedi.
Ambulansta uygun ip bulamayan ekipler, sargı bezini kesip, küçük çocuğun parmağına dolayarak sıkışan yüzüğü çıkarmayı başardı.
Çocuğun parmağına sıkışan yüzük 112 ekiplerince çıkarıldı

Acil Servis, Kayseri, Sarız, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  16 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 16 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
13:57  Kibar Feyzo oyuncuları kim? Kibar Feyzo konusu nedir? Kibar Feyzo izle
13:39  Sildenafil nedir, ne işe yarar? Sildenafil zararları neler?
12:48  Görevimiz Tehlike 5 filmi konusu ve oyuncuları - Görevimiz Tehlike 5 izle
16.02.2020 12:27:21