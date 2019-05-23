"Çocuğun tabağına yemeği az koyun"

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektör Yardımcısı aynı zamanda Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tanju Besler, çocuk yaşta doğru beslenme alışkanlığı kazanılması için çocukların tabaklarına mümkün olduğu kadar az miktarlarda yemek konulması gerektiğini söyledi.Besler, Sabri Ülker Vakfının Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde hayata geçirdiği Yemekte Denge Eğitim Projesi kapsamında veliler bilgilendirme toplantısı için geldiği Adana'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, okul öncesi çağlardaki çocukları ilerki yaşlar için doğru bir beslenmeye yönlendirilmesi gerektiğini belirtti.Besler, şunları söyledi:"Çocukların yemek konusunda bazı alışkanlıkları doğru olmayabilir ama bunları değiştirirken bunun kolay olmadığını, bir süreç olduğunu bilerek, bunları sakin bir şekilde, doğru ve uygun biçimde, uygun yöntemlerle çocuğa mutlaka anlatmamız gerekir. Bunu yapmaz isek çocuğun ileriki yaşlarda doğru beslenme alışkanlıkları yakalaması zor olayacaktır. Eğer çocuk 'doydum' diyorsa uyarısını mutlaka dikkate almamız gerekir. Onun için tabağına mümkün olabildiğince az miktarlarda yemek koymak lazım. Eğer bitirdiğinde tekrar bir talebi varsa o zaman yeniden bunu tekrarlamak lazım. Çocuk böylece ileriki yaşlarda beslenme alışkanlığı oluşacak, aşırı besin tüketimi engellenecek, doğru seçimler yapacak. Çocuk, mutlaka anne, baba ve kardeşleriyle birlikte aynı masada aynı yemeği yemesi lazım. Masada hiç bir zaman çocuk için, anne için, baba için farklı yemekler olmamalı. Yemeğin tek olduğunu, ana yemeğin ailedeki tüm tüm bireyler tarafından tüketilmesi gerektiğini özellikle hatırlatmak gerekir."Besler, günümüzde çocukların bile çok önemli beslenme hastalıklarına sahip olabildiğini belirterek, "Çocuk, özelliklerine bağlı olarak bir anne kadar, baba kadar tüketmeyebilir. Dolayısıyla bunun da normal olduğunu kabul etmek lazım." diye konuştu.Meyve ve ekmek tüketimiBesler, son zamanlarda çocuklar için meyve, ekmek ve tahıl tüketimine yönelik bir çok olumsuz söylemlerin olduğunu dile getirdi.Çocuğun besin çeşitliliği içinde beslenmesi için sebze ve meyve tüketiminin olmazsa olmaz olduğunu ifade eden Besler, şunları söyledi:"Çocuklar için sebze ve meyve tüketimi özellikle posa alımı, ihtiyaç olan vitamin ve mineraller alımı açısından çok çok önemli. Meyve tüketimi konusunda özellikle 'meyvelerin şekerli olması nedeniyle küçük çocuklara zararlıdır' gibi doğru olmayan söylemlerin olduğunu biliyoruz. Oysa ki çocuklarda yaş veya fiziksel durumuna bağlı olarak günde rahatlıkla 3 ya da 5 meyveyi tüketebileceğini biliyoruz. Dolayısıyla burda bir sorun yok."