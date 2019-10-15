Haberler » Güncel » Çocuğun yaralandığı kaza sonrası kavga

Çocuğun yaralandığı kaza sonrası kavga

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Rüstem M. (45) oğluna çarpıp yaralanmasına neden olan otomobilin sürücüsü Bahattin T.'yi (57) kaza yerinde darbetti.

15.10.2019 15:17Çocuğun yaralandığı kaza sonrası kavga
BURSA'nın İnegöl ilçesinde Rüstem M. (45) oğluna çarpıp yaralanmasına neden olan otomobilin sürücüsü Bahattin T.'yi (57) kaza yerinde darbetti. Bahattin T.'nin oğlu Osman T. (32) ile Rüstem M. arasında çıkan kavga ise polisin müdahalesiyle sonlandı.

?Kaza, İnegöl- Alanyurt karayolunda meydana geldi. Yenişehir yönünden İnegöl istikametine giden Bahaddin T. yönetimindeki 16 KOM 96 plakalı otomobil, aniden yola çıktığı öne sürülen ortaokul öğrencisi Muhammet M.'ye (10) çarptı. Kazada, Muhammet M. yaralandı. Oğlunun yaralandığını öğrenip gelen Rüstem M. de otomobil sürücüsü Bahaddin T.'yi darbetti. Bir süre sonra kaza yerine gelen sürücünün oğlu Osman T. (32) de olaya karıştı. Rüstem M. ile Osman T. arasında tekme tokat kavga çıktı. Kavga, çağırılan polis ekibinin müdahalesiyle son buldu. Kavga anı bölgede bulunan bir kişi tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi.?Muhammet M. ile darp sonucu yaralanan Bahaddin T., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.


- Bursa

İnegöl, Bursa, kavga, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:59 Munzur Vadisi Milli Parkı'na HES projesi iptal edildi
15:54 Adıyaman Belediyesi, 'Birimler arası halı saha turnuvası' başladı
15:59 Uluslararası Afrodisias Fotoğraf, Kültür, Sanat ve Turizm Festivali başladı
15:59 Doğu'dan gelen ışık, liselilere anlatılıyor
15:58 Başkentteki barajların çevresinde temizlik yapıldı
15:57 Aydın'da 172 düzensiz göçmen yakalandı
15:57 Nevşehir'de otomobilin çarptığı Yasemin, son yolculuğuna uğurlandı
15.10.2019 16:00:04