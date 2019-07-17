17.07.2019 17:48
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Çocuğuna araba çarpan anne göz yaşlarına boğuldu

Çocuğuna araba çarpan anne göz yaşlarına boğuldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada karşıdan karşıya geçmeye çalışan 10 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada karşıdan karşıya geçmeye çalışan 10 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Anne göz yaşlarına hakim olamadı.

Kaza Mimarsinan Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan evine gitmek için karşıdan karşıya geçmeye çalışan Efe A'ya karşı istikametten gelen 16 EF 351 plakalı Özlem A. idaresindeki otomobil çarptı. Yaralanan çocuğun yardımına çevredekiler ve kazaya şahit olan annesi koştu. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ambulanstan indirilen Efe A'nın annesi göz yaşlarına hakim olamazken, çocuğunu teselli etmeye çalıştı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA
Kaynak: İHA
İnegöl, Bursa, Anne, 3. Sayfa

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