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Çocuğuna çarparak ağır yaralanmasına neden oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) talihsiz anne, farkında olmadan 2 yaşındaki çocuğunu ezdi.

02.10.2019 15:18Çocuğuna çarparak ağır yaralanmasına neden oldu
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) talihsiz anne, farkında olmadan 2 yaşındaki çocuğunu ezdi.

KKTC'de İskele ilçesine bağlı Ötüken köyünde anne Meltem Sertsoy, aracı ile garajdan geri geri çıkarken farkında olmadan bisikletiyle oynayan 2 yaşındaki kızı Deniz'e çarptı. Küçük Deniz'in çığlık atması üzerine paniğe kapılıp, fren yerine gaza basan Meltem Sertsoy, karşı evin duvarını yıkarak durabildi. Şok yaşayan ve çığlık atan annenin imdadına komşuları yetişti. Deniz, olay yerine gelen komşuları tarafından Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Durumu ağır olan minik çocuk, burada yapılan ilk tedavisinin ardından Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan küçük kızın durumunun ağır olduğu belirtildi. - LEFKOŞA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs, Anne, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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