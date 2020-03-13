Çocuğuna ilaç yazmayan doktora demir çubukla saldırdı
Samsun'un Bafra ilçesinde çocuğuna ilaç yazmayan doktora demir çubukla saldıran şüpheli gözaltına alındı.
13.03.2020 14:26 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:26
Samsun 'un Bafra ilçesinde çocuğuna ilaç yazmayan doktora demir çubukla saldıran şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Mevlana Mahallesi Varol Sokak'ta bulunan Aile Sağlığı Merkezine giden E.D., burada çocuğuna ilaç yazdırmak istedi. İddiaya göre E.D., ilaç yazamayacağını söyleyen Doktor Bahtiyar Aygün'ü tehdit etti. Bir süre sonra Aile Sağlık Merkezi'ne 300 metre ileride bulunan Şehit Erkut Yılmaz Sokak'ta Doktor Bahtiyar Aygün ile karşılaşan E.D., elinde bulunan demir çubukla doktoru darp etti. Olay sonrası doktorun şikayeti üzerine E.D. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN
Edinilen bilgiye göre, Mevlana Mahallesi Varol Sokak'ta bulunan Aile Sağlığı Merkezine giden E.D., burada çocuğuna ilaç yazdırmak istedi. İddiaya göre E.D., ilaç yazamayacağını söyleyen Doktor Bahtiyar Aygün'ü tehdit etti. Bir süre sonra Aile Sağlık Merkezi'ne 300 metre ileride bulunan Şehit Erkut Yılmaz Sokak'ta Doktor Bahtiyar Aygün ile karşılaşan E.D., elinde bulunan demir çubukla doktoru darp etti. Olay sonrası doktorun şikayeti üzerine E.D. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN
Kaynak: İHA
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