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Çocuğunu AVM'de cebine not bırakıp terk eden anne, hakim karşısında

Bursa'da, 3 yaşındaki oğlunu bir alışveriş merkezinde cebine not bırakarak terk ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan Gamze Nur E'nin yargılanmasına devam edildi.

03.12.2019 12:34 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:34Çocuğunu AVM'de cebine not bırakıp terk eden anne, hakim karşısında
'da, 3 yaşındaki oğlunu bir alışveriş merkezinde cebine not bırakarak terk ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan Gamze Nur E'nin yargılanmasına devam edildi.
Bursa 6. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya gelmeyen ve ikinci celseye polis zoruyla getirilmesine karar verilen sanık, savunmasında suçlamaları kabul etmediğini söyledi.
Kendisinin de çocuk esirgeme yurdunda büyüdüğünü belirten sanık, "Olaydan önce çocuk esirgeme yurdunu arayarak çocuğumu vermek istedim. Prosedürlerin uzun olduğunu söylediler. İşsizdim ve ailem yoktu. Çocuğumu bırakamıyordum, çok zor durumdaydım." diyerek kendini savundu.
Olay günü çocuğuyla bir alışveriş merkezine gittiğini ve küçük bir not yazarak, daha sonra yeniden bulma ümidiyle bıraktığını anlatan Gamze Nur E, pişman olduğunu belirterek beraatini istedi.
Mahkemenin hakimi, sanığın dinlenilmesinin ardından duruşmayı erteledi.
Olay
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde ocak ayında bir AVM'deki oyun parkında güvenlik görevlileri tarafından ağlarken bulunan çocuğun cebinden not çıkmıştı. Notta çocuğun, maddi yetersizlikler nedeniyle annesi tarafından terk edildiğinin yazıldığı belirlenmişti. Olayla ilgili yürütülen çalışmada, anne Gamze Nur E. kimliği tespit edilerek gözaltına alınmış, sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Gamze Nur, Bursa, Anne, Güncel

Kaynak: AA

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