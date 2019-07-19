Çocuğunu kıskanıp 5. kattan atlayan Çinli adam, yara almadan kurtuldu

Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Wenling şehrinde Li adındaki adam, karısının sürekli bir yaşındaki oğlu ile ilgilenmesini kıskanıp beşinci katta bulunan evinin balkonundan aşağı atlayıp intihar etmeye kalktı. Beşinci kattan atlayan adam üçüncü katta bulunan evin balkonuna düşünce yara almadan kurtuldu.

İddiaya göre oğulları dünyaya geldikten sonra karısının kendisine eskisi gibi ilgi göstermediğini iddia eden adam, karısıyla sürekli tartışma yaşıyordu. Geçen cumartesi günü yine eşi ile çocuk nedeniyle tartışan Çinli adam, eşinin kendisine "Ben evde yokken çocuğumuzla hiç ilgilenmiyorsun" demesi üzerine sinirlenip balkondan atladı.

HAVUZUN KENARINDA BAYGIN HALDE BULUNDU

Yara almayan adam, daha sonra yakınlarda bulunan bir su havuzuna atlayarak intihar etmeye kalkıştı. Eşinin polise haber vermesi sonucu adamı etrafta arayan polis adamı baygın bir şekilde havuun kenarında buldu. Polis, tarafından hastaneye kaldırılan Li'nin durumu iyi olduğu belirtildi.

İsmi Chen olarak açıklanan Li'nin karısı, polise verdiği ifadede, kocası balkondan atladıktan sonrabir yaşındaki oğlunu evde yalnız bırakmamak için inmediğini kocasının bu nedenle su havuzuna atlayarak ikinci kez intihar girişiminde bulunduğunu söyledi.

"KENDİMİ ÖLDÜRECEĞİM"

Chen, kocasının telefonda kendisine "Beni umursamıyorsun, kendimi öldüreceğim. Balkondan atladım ölmedim ama su havuzuna girerek intihar edeceğim" dediğini ifade etti.

Chen, ayrıca ifadesinde çocukları doğduktan sonra kocasının çocuğu kıskandığını ve kendisine yeteri derece ilgi göstermediğini söyleyerek sürekli kavga ettiklerini dile getirdi.