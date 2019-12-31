Haberler » Güncel » Çocuğunu ön koltukta oturtan sürücüler uyarıldı - Haber

Çocuğunu ön koltukta oturtan sürücüler uyarıldı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde jandarma trafik ekipleri, çocuğunu ön koltukta oturtan sürücüleri uyardı.

31.12.2019 16:50 | Son Güncelleme: 31.12.2019 16:56 Çocuğunu ön koltukta oturtan sürücüler uyarıldı
'nın ilçesinde jandarma trafik ekipleri, çocuğunu ön koltukta oturtan sürücüleri uyardı.
ekipleri, Sürgü Mahallesi'ndeki uygulama noktasında çocuğunu ön koltukta oturtan sürücüleri bilgilendirdi.
Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halis Çinçik, yaptığı açıklamada, 10 yaşından küçük ve 35 kilonun altındaki çocukların ön koltukta oturmalarının çok sakıncalı olduğunu söyledi.
Çocukların geleceğimiz olduğunu aktaran Çinçik, şunları kaydetti:
"Onları ne kadar iyi korursak geleceğimiz o kadar sağlam olacaktır. Çocuklar fiziki olarak zayıf olduklarından en basit kazada bile büyüklere oranla daha fazla zarar görürler. Bundan dolayı tüm dünyada çocukların ön koltukta oturması yasaktır. Bazı anne ve babalar çocukların ön koltukta oturmadığı zaman ağladığını, mızmızlık yaptığını beyan etmektedir. Çocuklarımızın ağlaması, ölmesine, sakat kalmasına ve yaralanmasına tercih edilir. Bir süre sizin kararlılığınızı görünce de alışacaklardır. Ülkemizde birçok ailenin yaşadığı çocuk acısı gibi tarifi imkansız acıyı yaşamak istemiyorsak; 10 yaşından küçük çocuklarımızı arka koltuğa oturtalım, yaş grubuna göre çocuk koltuğu ve yükseltici kullanarak emniyet kemerlerini mutlaka taktıralım."
Ekipler, uygulamada çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Doğanşehir, Jandarma, Malatya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:56   Taksim'de yılbaşı için güvenlik önlemleri alındı - Haber
17:54   Sahilde erkek cesedi bulundu - Haber
17:54   Burdur'da cezaevi firarisi yakalandı - Haber
17:53   Burdur ve Hatay'da DEAŞ'a yönelik operasyon - Haber
17:48   Şehit ailelerine yılbaşı ziyaretleri - Haber
16:48   Metrobüsteki taciz davasında yeni gelişme! Pantolonundaki ıslaklığı böyle savundu - Haber
16:17   2019'da 474 kadın, erkek şiddeti ile öldürüldü - Haber
16:16   Taksim Meydanı'nda yılbaşı kutlamaları dolayısıyla güvenlik önlemleri arttırıldı! - Haber
16:06   Ankara'da gözaltına alınan 6 DEAŞ'lının bilgisayar ve cep telefonlarından çocukların görüntüleri çıktı - Haber
15:54   CHP üniversite affı için kanun teklifi verdi - Haber
31.12.2019 17:57:44