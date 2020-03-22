Çocuğunu uyuşturucuya alıştıran kayınbiraderine ateş etti ardından dipçikle vurdu
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir kişi, çocuğunu uyuşturucuya alıştırdığı iddiasıyla kayınbiraderini pompalı tüfekle yaraladı. Kurşunu bitince ise dipçikle vurmaya devam etti. Ağır yaralanan kayınbirader hastaneye kaldırıldı.
22.03.2020 17:14 | Son Güncelleme: 22.03.2020 18:05
Diyarbakır 'ın Kayapınar ilçesinde bir kişi, çocuğunu uyuşturucuya alıştırdığı iddiasıyla kayınbiraderini pompalı tüfekle yaraladı.
Merkez Kayapınar ilçesinde İ.A, çocuğunu uyuşturucuya alıştırdığı iddiasıyla aradığı kayınbiraderi M.A'yı özel halk otobüsüne binerken gördü.
KURŞUN BİTİNCE DİPÇİKLE VURDU
Otobüsü durduran İ.A, M.A'nın inmemesi üzerine elindeki pompalı tüfekle ateş etti. M.A'yı otobüsten indiren İ.A, kurşunu bitince tüfeğin dipçiğiyle M.A'ya vurdu. Olayı gören bir kişi, yaşananları cep telefonuyla kaydetti.
KAYINBİRADER AĞIR YARALI
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri ağır yaralanan M.A'yı hastaneye kaldırdı.
Polis ekipleri, İ.A'yı gözaltına aldı.
Kaynak: AA
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