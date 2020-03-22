Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Çocuğunu uyuşturucuya alıştıran kayınbiraderini tüfekle ağır yaraladı - Haberler

Çocuğunu uyuşturucuya alıştıran kayınbiraderini tüfekle ağır yaraladı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir kişi, çocuğunu uyuşturucuya alıştırdığı iddiasıyla kayınbiraderini pompalı tüfekle yaraladı.

22.03.2020 18:18 | Son Güncelleme: 22.03.2020 18:20
Diyarbakır 'ın Kayapınar ilçesinde bir kişi, çocuğunu uyuşturucuya alıştırdığı iddiasıyla kayınbiraderini pompalı tüfekle yaraladı.
Alınan bilgiye göre, merkez Kayapınar ilçesinde İ.A, çocuğunu uyuşturucuya alıştırdığı iddiasıyla aradığı kayınbiraderi M.A'yı özel halk otobüsüne binerken gördü.
Otobüsü durduran İ.A, M.A'nın inmemesi üzerine elindeki pompalı tüfekle ateş etti. M.A'yı otobüsten indiren İ.A, kurşunu bitince tüfeğin dipçiğiyle M.A'ya vurdu.
Olayı gören bir kişi, yaşananları cep telefonuyla kaydetti.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri ağır yaralanan M.A'yı hastaneye kaldırdı.
Polis ekipleri, İ.A'yı gözaltına aldı. Çocuğunu uyuşturucuya alıştıran kayınbiraderini tüfekle ağır yaraladı

Kaynak: AA

Haberin Videosu :

Çocuğunu uyuşturucuya alıştıran kayınbiraderini tüfekle ağır yaraladı
Etiketler : Diyarbakır, Kayapınar, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı evden çıkmayan Esma Anne ile yaptığı görüşmenin videosunu paylaştı Haberler
Cumhurbaşkanı evden çıkmayan Esma Anne ile yaptığı görüşmenin videosunu paylaştı
İyileşen hastanın ciğerinden çıkanları görünce ’En iyisi yakalanmamak’ diyeceksiniz Haberler
İyileşen hastanın ciğerinden çıkanları görünce "En iyisi yakalanmamak" diyeceksiniz
İstanbul’un göbeğinde ’pes’ dedirten görüntü! Uyarıları hiçe saydılar Haberler
İstanbul'un göbeğinde "pes" dedirten görüntü! Uyarıları hiçe saydılar
Meteoroloji il il uyardı! Sağanak yağış etkili olacak Haberler
Meteoroloji il il uyardı! Sağanak yağış etkili olacak
BM’den Gazze uyarısı: Korkutucu sonuçları olabilir Haberler
BM'den Gazze uyarısı: Korkutucu sonuçları olabilir
Yunan Kathimerini gazetesinden ırkçı koronavirüs karikatürü Haberler
Yunan Kathimerini gazetesinden ırkçı koronavirüs karikatürü
Bakan Koca, hikayesi olan bu kareyi paylaşıp ’Evde kalın’ çağrısı yaptı Haberler
Bakan Koca, hikayesi olan bu kareyi paylaşıp "Evde kalın" çağrısı yaptı
Uzaktan eğitim yarın başlıyor! İşte tüm detaylar Haberler
Uzaktan eğitim yarın başlıyor! İşte tüm detaylar

Son Dakika Güncel Haberleri

65 yaş ve üstü bazı vatandaşlar yasaklara kulak asmadı - Haber ANKARA EGM: Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması takip ediliyor - Haber Niğde'de Vefa Destek Grubu, görevde - Haber Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde bariyerlere çarpan araçtaki 5 kişi yaralandı - Haber Konya'da koronavirüs tedbirleri sonrasında cadde ve sokaklar boşaldı - Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs mesajı: Evlerimizde kalalım, mücadelemiz güçlü şekilde sürsün - Haber İyileşen korona hastasının akciğerinde sıvı veya parçacık dolu keseler bulundu - Haberler Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış uyarısı - Haber BM'den Gazze'de koronavirüs tehlikesine karşı uyarı: Korkutucu sonuçları olabilir - Haber Yunan Kathimerini gazetesi, yayınladığı koronavirüs karikatürüyle Müslümanları hedef aldı - Haber Yüz yüze eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından uzaktan eğitim yarın başlıyor! İşte tüm detaylar - Haber Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı - Haber
Loading