Çocuğunun gözleri önünde öğrencisiyle ilişkiye girdi!

İngiltere'nin Arkansas eyaletinde 34 yaşında bir kadın öğretmen 13 yaşındaki erkek öğrencisi ile oğlunun gözleri önünde cinsel ilişkiye girdi.

Öğretmenin ilişkiye girdiği öğrenci polise verdiği ifadede, öğretmenle altı kez kendi yatak odasında bir kez de motelde ilişkiye girdiklerini, motelde ilişkiye girdikleri sırada öğretmenin oğlunun da aynı odada olduğunu söyledi.

ÖĞRETMENE 3 YIL HAPİS CEZASI

Öğrencinin telefonunu inceleyen polisler, öğretmen ve öğrenicinin bir birlerine gönderdiği çıplak fotoğrafları gördü.

Öğrencinin annesi, oğlunun telefonunda mesajları görünce aralarındaki ilişki öğrenildi. Mahkeme, öğretmeni üç yıl hapis cezası verdikten sonra şartlı tahliye etti. Ayrıca öğretmenin siciline 'cinsel tacizci' maddesinin işlenmesine karar verdi. Öğretmen çalıştığı okuldan kovuldu.