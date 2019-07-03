03.07.2019 16:34
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Çocuğunun gözü önünde eski eşini bıçaklayan zanlı tutuklandı

Çocuğunun gözü önünde eski eşini bıçaklayan zanlı tutuklandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, çocuğunun gözü önünde boşandığı eşini bıçakla yaralayan kişi tutuklandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, çocuğunun gözü önünde boşandığı eşini bıçakla yaralayan kişi tutuklandı.
Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi'nde eski eşi H.D'yi (35) çocuğunun gözleri önünde cadde ortasında bıçaklayarak yaralayan ve gözaltına alınan A.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. A.A. sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.
Tepebaşı Mahallesi'nde, dün, A.A. karşılaştığı ve saldırdığı eski eşi H.D'yi (35) çocuğunun gözleri önünde cadde ortasında bıçaklamıştı. Yaralanan H.D, 112 Acil Servis ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Olayın ardından kaçan zanlı, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Vatan Caddesi'nde yakalanmıştı.
Kaynak: AA
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