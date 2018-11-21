Çocuğunuz Böyle Oturuyorsa Dikkat ? Çok Geç Olmadan Onu Durdurun !!!

21 Kasım 2018 Çarşamba 18:22



21 Kasım 2018 Çarşamba 18:22

Çocuklar büyürken birçok yeni şey öğreniyorlar.Çocuğunuzun büyümesine yakından tanıklık etmek elbette çok güzel bir şey. İlk kez emeklemeleri, ilk kez koşmaları…Öğrenecekleri yeni hareketler çocuklara başta zor geliyor. Öğrendikleri hareketleri hatırlamak ve tekrar uygulamak ise bir o kadar zor.Çocukların yaptıkları her hareketi kontrol etmek neredeyse imkansız. Ancak büyüdükçe yaptıkları bazı hareketlerin kendilerine zarar vereceği konusunda bilinçleniyorlar ve bu hareketleri dikkatlice yapıyorlar.'W oturuşu', doktorların sıkça uyardığı ve çocuğunuza kalıcı zarar verebilecek türden bir hareket.Hadi zaman kaybetmeden videomuza geçelim.