Çocuğunuz okula gidiyorsa bu tüyolar hayatınızı kolaylaştıracak

Koroplast'ın hayatı kolaylaştıran ürünleri burada da ailelerin yaşamına dokunuyor.

3 aylık tatil döneminin ardından 2019 - 2020 eğitim ve öğretim yılı başlarken milyonlarca ebeveyn ve öğrenciyi de yeni bir heyecan sardı. Türkiye'nin mutfak yardımcı ürünleri denildiğinde akla ilk gelen lider markası Koroplast burada da ebeveynlerin yardımına yetişerek onların hayatını daha da kolaylaştıracak bilgileri paylaştı.

Koroplast'ın fermuarlı ve çift kilitli poşetleri ile çocukların hem okul hem de beslenme çantalarını düzenlemek artık daha da kolaylaşıyor. İşte hayatı kolaylaştıran o tüyolar:

Boya kalemleri çantaya akmasın

Koroplast'ın fermuarlı ve çift kilitli poşetleri sayesinde kuru boya kalemleri ve sulu boya fırçalarındaki boyalar çantaya akmıyor. Ayrıca dağılan ve kolay kırılabilen pastel boyalar da fermuarlı poşet içinde güvenle saklanıp taşınabiliyor.

Güzel resimler bozulmasın

Çocuğunuzun yaptığı resimler de çift kilitli poşet içinde karışmadan ve bozulmadan muhafaza edilebiliyor.

Kalem dağınıklığına son verin

Ebeveynler fermuarlı poşet kullanarak çantadaki kalem dağınıklığına da son verip kaybolmalarını önleyebiliyor.

Yiyecekleri güvenle saklayın

Koroplast'ın rahat kullanım imkânı sunan, son derece dayanıklı ve uzun ömürlü bu poşetlerin içine istediğiniz gıdayı koyup kapattıktan sonra çocuğunuz bu gıdaları beslenme çantasında istediği her yere gönül rahatlığıyla taşıyabiliyor.

Yiyecekleri sabahtan hazırlamak zorunda değilsiniz

Hatta dilerseniz akşamdan hazırlayacağınız yemekleri bu poşetler ile muhafaza ederken buzdolabı ya da derin dondurucuda bozulma riski olmadan saklayıp sabahtan çocuğunuzun çantasına gönül rahatlığıyla hemen yerleştirebilirsiniz.

Çantalar kırıntılar ile dolup taşmasın

Ayrıca bu poşetler sayesinde gıda kırıntılarının çantaya dökülmesini önleyecek, yiyeceklerin kurumasına izin vermeyecek ve hijyenik bir yöntemle pratik bir biçimde saklayabilecekseniz.